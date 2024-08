In direkter Nähe zu dm und Aldi Wer kauft das große Gewerbegelände in Trier-Heiligkreuz?

Was Kieback&Peter sich selbst für das Gelände vorstellen, dazu will das Unternehmen sich nicht äußern. Es gebe schließlich „keine Eile und auch keinerlei Handlungsdruck“ in der Sache, betont Pressesprecherin Del Prete. Offenbar will das Unternehmen sich keinesfalls in die Karten blicken lassen bei den Verhandlungen mit den verschiedenen Akteuren. Man wolle sich die Zeit nehmen, gründlich zu überlegen, was mit dem Areal passieren soll, „wir sind da in jeder Hinsicht offen“, erklärt Del Prete dazu.