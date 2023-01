Bis 24. Februar : 3 – 2 – 1 – die Trierer Kulturrakete hebt ab! Was Kindern und Jugendlichen geboten wird

"Im Garten der Pustenblumen" heißt die erste Neuproduktion der KulturRakete, dem Kinder- und Jugendtheaterzweig des Trierer Vereins Kulturlabor. Unser Foto zeigt eine Szene aus den Proben (Mario Schnitzler, Jessica Schultheis und Isabelle Bertges, von links), erste Vorstellung ist am 5. Februar 2023 im Konzeptraum am Domfreihof. Foto: Kulturlabor/Alexander Ourth

Trier Mit einem großen Eröffnungsfest startet in Trier am Sonntag ein mehrwöchiges Theater- und Kulturprogramm für die jüngere Generation. Los geht’s um 13 Uhr im Kulturspektrum am Domfreihof – mit einem schwierigen Thema.

Tönnchen, Palais, Produktion, Grüne Rakete: Den Namen hat der alte, renovierte Gewölbekeller unter dem Palais Walderdorff am Domfreihof in den vergangenen Jahrzehnten häufiger gewechselt. Partys gefeiert wurden dort allerdings immer – viele Trierer dürften mit der Location wilde Erinnerungen an ihre Jugend verbinden. In den vergangenen Jahren war es allerdings ruhig geworden in den Räumen, die der Stadt Trier gehören. 2022 entschloss sich das Kulturdezernat, den Keller wiederzubeleben – nicht für Sauf- und Tanzfeten, sondern für Veranstaltungen der freie Kulturszene.

„Konzeptraum“ heißt das Ganze seitdem. Vereinen und Kulturschaffenden mit Ideen für Kunst- und Kulturprojekte überlässt die Stadt die Räume mietfrei. Ab Sonntag, 8. Januar, zündet die Kulturrakete – ein Projekt des bekannten, professionellen Trierer Theatervereins Kulturlabor – für mehrere Wochen dort ein fulminantes Programm für Kinder und Jugendliche. Der Eintritt zum Eröffnungsfest mit Jonglage, Stunt-Workshops und Musik (siehe Extra) ist frei. Präsentiert werden am Sonntag auch Ausschnitte aus den Theaterstücken, die die Kulturrakete bis Ende Februar im Konzeptraum zeigt.

Info Eröffnungsfest Kulturrakete Das Kulturrakete-Eröffnungsfest beginnt am Sonntag, 8. Januar, um 13 Uhr. Ab 13.15 Uhr lädt die für ihre Mitmach-Choraktionen stadtbekannte Musikerin Julia Reidenbach zum Singen ein. Um 13.45 Uhr gibt’s einen kleinen Workshop im Fach Bühnenkampf, um 14.30 Uhr ein paar offizielle Grußworte. Ab 14.30 Uhr werden Ausschnitte aus den Theaterstücken gezeigt und um 15 Uhr beginnt eine kleine Zirkusshow. Gezündet wird die Kulturrakete vom professionellen freien Theaterverein Kulturlabor, der im Jahr 2000 gegründet wurde und seitdem 16 Eigen- und Koproduktionen mit über 200 Veranstaltungen realisiert hat. Künstlerische Leiter des Kulturlabor ist der mehrfach ausgezeichnete Trierer Schauspieler und Regisseur Alexander Ourth und die ebenfalls mehrfach ausgezeichnete Trierer Schauspielerin und Regisseurin Judith Kriebel, unter anderem seit 2022 Chefdramaturgin bei den renommierten Burgfestspielen Mayen.

Kulturrakete Trier: Was sich die Verantwortlichen wünschen

Dass die Kulturrakete sich anschließend als Kinder- und Jugendtheater in Trier etablieren könnte, ist bislang nicht absehbar. „Natürlich ist das unser Wunsch und unsere Sehnsucht“, sagt die künstlerische Leiterin, Schauspielerin und Regisseurin Judith Kriebel. „Aber uns fehlen dafür leider die Möglichkeiten.“ Dass die Stadt den Palais-Keller als Konzeptraum jeweils für die Zeit von acht Wochen für unterschiedliche freie Kulturprojekte zur Verfügung stelle, sei toll. „Aber der Aufwand, sich jedes Mal neu zu bewerben, auch um Fördergelder, und jedes Mal Technik und Infrastruktur neu aufzubauen – das ist für ein professionelles freies Kinder- und Jugendtheater, wie wir es uns vorstellen, keine dauerhafte Lösung“, sagt Kriebel. Zumal die Kulturrakete mehr sein wolle, „als bloß ein Haus, das spielt und Tickets verkauft“. „Wir wollen uns vernetzen mit anderen Akteuren und Schulen, anderen Gruppen aber auch Einzelbesuchern gerne ganze Kulturpakete anbieten“, sagt Kriebel.

Schulen bietet die Kulturrakete Unterrichtsbesuche zur Vor- oder Nachbereitung der Stücke an. Auch Materialien, um die wichtigen Themen, die die Produktionen aufgreifen, selbst im Unterricht zu behandeln, stehen zur Verfügung. Mit der Stadtbibliothek oberhalb des Konzeptraum-Kellers gibt es zudem eine Kooperation: Schulen können den Theaterbesuch in der Kulturrakete mit einer Bibliotheksführung kombinieren, und wer einen Büchereiausweis besitzt, erhält eine Ermäßigung von 1 Euro auf den Ticketpreis.

Theater für Kinder und Jugendliche in Trier: das Programm

Den Auftakt der Programms macht „All das Schöne“ (ab 8. Januar, mehrere Termine) – ein preisgekröntes Solo-Stück darüber, was das Leben lebenswert macht. Nach dem Selbstmordversuch der Mutter beginnt ein siebenjähriges Mädchen, Dinge aufzuschreiben, die das Leben schön machen – in der Hoffnung, dass die Liste der Mutter aus ihren Depressionen heraushilft. Der Monolog erzähle auf unsentimentale und komische Weise von dem, was einen am Leben verzweifeln lässt und was es so wunderbar macht, beschreibt die Kulturrakete das Stück für Jugendliche ab 14 Jahren.

„Windzeit Wolfszeit“ (ab 14. Januar) ist eine Adaption der nordischen Götter- und Heldensagen-Sammlung Edda – deren Welt längst vergangen ist, deren Fragen aber immer bleiben: Wer bin ich? Woher komme ich? Was ist der Sinn des Lebens? Die Multimediaperformance mit aktuellen Bezügen ist gedacht für Jugendliche ab 12 Jahren.

Mit dem Eine-Frau-Stück „Sophie Scholl“ (ab 25. Januar) hatte das Kulturlabor schon vor einigen Jahren in der Tufa viel Erfolg. In der rasanten Multimediaperformance aus Videokunst, Soundcollage und Schauspiel werden historische Dokumente, Musik und Texte aus den 1920er- bis 1940er-Jahren verwoben, um die Geschichte der von den Nazis zum Tode verurteilten Widerstandskämpferin erzählen.

Für Kinder von 5 bis 8 Jahren gedacht ist die Inszenierung „Im Garten der Pusteblume“ (ab 5. Februar) – ein poetisches Stück über die Macht von Wünschen. In der Theaterfassung des Kinderbuchs geht es um eine Reise in eine Fantasiewelt – und die Flucht aus der digitalen Welt.

„1984“ (ab 24. Februar) von George Orwell ist eine der berühmtesten Dystopien der Weltliteratur. In der Bühnenfassung werden aktuelle Bezüge geschaffen: Wieso sind wir bereit, persönlichste Dinge im weltweiten Internet zu verbreiten? Was sind Fakten, was sind Fake-News? Und was ist noch wirklich – wo jedes Foto, jedes Video, jede Stimme digital veränderbar ist?

Und dann stehen noch szenische Lesungen auf dem Programm mit dem Raketenesemble – am Samstag, 18. Februar, für Kinder ab 8 Jahren und am Sonntag, 19. Februar, für ältere Kinder und Jugendliche.