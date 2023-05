Finale am Feiertag Kirmes auf dem Trierer Viehmarkt: Was dort geboten wird

Die neue Faustregel für das Volksfest auf dem Viehmarkt lautet: Start am Himmelfahrtstag, Ende an Pfingstmontag – in diesem Jahr also am 29. Mai. Da die kirchlichen Feiertage 2023 auf besonders frühe Termine fallen, endet die Peter-und-Paul-Messe diesmal einen Monat vor dem Ehrentag des Stadtpatrons Petrus.