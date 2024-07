Zuckerwatte & Co. Hier riecht es nach Weihnachtsmarkt und Altstadtfest: Neuer Kirmes-Shop in Trier eröffnet

Trier · In der Simeonstraße in Trier hat der Kirmes-Shop offiziell eröffnet. In dem ehemaligen Ladengeschäft von Ditsch gibt es nun allerlei Süßigkeiten zu kaufen, die man eigentlich von einem anderen Vergnügungsort kennt.

10.07.2024 , 12:13 Uhr

In ihrem neu eröffneten Kirmes-Shop verkaufen Christina und Sascha Sturm Süßigkeiten, die man sonst nur auf der Kirmes oder dem Weihnachtsmarkt bekommt. Foto: TV/Marlene Schwäbisch

von Marlene Schwäbisch