Umwelt : Pegel steigen: Was an Mosel, Saar und Ruwer heute zu erwarten ist

Update Trier Wegen des anhaltenden Schmuddelwetters steigen vielerorts die Flusspegel. Was laut den aktuellen Prognosen auf die Region zukommt.

Wegen der starken Regenfälle in der Nacht zum Sonntag sind die Wasserstände an Mosel, Saar und Sauer wieder am steigen. Nach den zuletzt veröffentlichen Vorhersagen der Hochwasserzentrale des Landesamtes für Umwelt steigt der Wasserstand am Pegel Trier am Sonntag in einen Bereich um sieben Meter an. Um 11 Uhr am Sonntagvormittag war der Trierer Pegel bei 6,60 Meter. Ein zunächst erwartetes Überschreiten der Acht-Meter-Marke am Sonntagnachmittag halten die Experten inzwischen für unwahrscheinlich. Jetzt heißt es, der Höchststand am Pegel Trier werde für Dienstag erwartet. Dann steige die Mosel auf 7,20 bis 7,80 Meter. (alle aktuellen Pegelstände finden Sie auch auf unserer Sonderseite). Mitarbeiter der Trierer Stadtverwaltung hatten schon am Freitag vorsorglich die Rad- und Fußwege gesperrt.