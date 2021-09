Extinction Rebellion : Müssen Klimaschützer wieder vor Gericht? Staatsanwaltschaft rüttelt am Freispruch

Trier Die jungen Angeklagten hatten sich an ein Schnellrestaurant in Trier geklebt, um für Klimaschutz und gegen Massentierhaltung zu demonstrieren. Das Gericht meinte: Es war keine Straftat. Doch das Verfahren soll wieder aufgerollt werden.

Der Fall schien vor Gericht geklärt zu sein. Für ihren umstrittenen Protest wurde eine Reihe von Klimaaktivisten der Gruppe „Extinction Rebellion“ zwar in Trier angeklagt, doch am Ende stand ein Freispruch .

Worüber wird bei der Revision entschieden?

Bei der Anklage ging es im Wesentlichen um den Vorwurf der gemeinschaftlichen Nötigung. Die Aktivisten von „Extinction Rebellion“ hatten sich im vergangenen Jahr an eine Eingangstür eines Schnellrestaurants in Trier geklebt. Vor einer anderen Tür war Müll aufgehäuft worden. Die Klimaaktivisten wollten damit auf die Bedeutung übermäßigen Fleischkonsums in Bezug auf den Klimawandel aufmerksam machen. Schon im Jahr 2019 hatten sich Aktivisten der Gruppe an die Tür der CDU-Parteizentrale in Berlin geklebt.