Schäden im Stadtwald Zahlreiche Bäume auf dem Petrisberg gefällt – Forstamt erklärt, warum das nötig war

Trier · Das Trierer Forstamt hat jede Menge Bäume im Wäldchen am Petrisberg gefällt. An der Kapelle am Kreuzweg sieht es nach Kahlschlag aus. Was steckt dahinter?

13.03.2023, 09:47 Uhr

Abholzung an der Kapelle am Kreuzweg auf dem Petrisberg in Trier. Viele Spaziergänger fragen sich: Was ist da los? Musste das sein? Foto: TV/Marion Maier

Jogger, Spaziergänger mit und ohne Hund, Eltern mit Kindern auf dem Weg zum Waldspielplatz: Im kleinen Wäldchen am Petrisberg ist viel los. Vielen dürften deshalb die frischen Lücken im rund 20 Hektar großen Waldstück aufgefallen sein, die das Trierer Forstamt in den vergangenen Wochen geschlagen hat. Besonders auffällig ist das gegenüber der Kapelle am Kreuzweg. Dort haben die Waldarbeiter einen Kahlschlag hinterlassen – wenn auch von überschaubarer Größe.