Demo : Klima-Streik: Darum wird es am Freitag in Trier voll

Symbolfoto: Im Fokus des Klima-Streiks der Fridays For Future Bewegung steht der Earth Overshoot Day, der für den 29. Juli berechnet wurde. Foto: TV/Andreas Sommer

Trier Wenn die Schulbänke leer, die Innenstadt dafür aber voll ist – Dann trifft sich die Fridays for Future Bewegung in Trier wieder zum Streik. Morgen, am 08. Juli, um 12 Uhr versammeln sich alle, denen das Thema Klimawandel am Herzen liegt, auf dem Porta-Nigra-Platz. Alle Infos.

Unter dem Hashtag #TimetoAct wird die Aktion der Fridays for Future Bewegung beworben. Geplant ist der Streik für 3 Stunden. Die Demo startet ab 12 Uhr auf dem Porta-Nigra-Platz.

Fridays for Future ist eine Klimastreik-Bewegung, die auf den Klimawandel und die damit verbundenen Folgen aufmerksam machen will. Sie fordern wirkungsvolle Politik gegen die Klimakrise. Damit sind vor allem konkrete Maßnahmen für Klimaschutz gemeint, die eine lebenswerte Zukunft mit gesicherten Rechten und Lebensgrundlagen global ermöglichen.

Streik von Fridays for Future in Trier am Freitag - Fokus auf Earth Overshoot Day