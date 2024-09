Triers Kneipenkultur Wann öffnet das „Täglich“ in der Simeonstraße endlich wieder seine Pforten?

Aus dem Havanna am Viehmarkt hat Atilla Gülgen das Tex-Mex Restaurant Quesadilla gemacht. Das chice Bratwurst-Bistro Currymeister in der Neustraße wandelte der Trierer Multi-Gastronom in die mediterrane Resto-Bar Olivia um. Und als Gülgen im Mai das traditionsreiche Café Nikos am Viehmarkt übernimmt, erhält auch das nicht nur ein neues Konzept, sondern auch einen neuen Namen: Maxx.