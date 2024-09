Gastronomie in der Innenstadt Trierer Kölsch-Bar am Hauptmarkt vor der Eröffnung

Gut Dinge will Weile haben. Das gilt auch für das neue Lokal am Hauptmarkt. Aus dem angepeilten Starttermin „Anfang Juli“ wurde nichts. Die Bauarbeiten zogen sich in die Länge, während über das inhaltliche Konzept nur verraten wurde, dass es ein „Glasbiergeschäft“ sei, das da kommen werde. Jetzt ist offensichtlich, was kommt: „Hauptmarkt 1 – Die kleine Kölsch-Bar im Herzen von Trier“ steht in großen Lettern auf der frisch angebrachten Glastüren-Verkleidung.