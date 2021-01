Kultur : Kostenlos per ÖPNV zu Konzert und Theater

Trier Ab September gelten Eintrittskarten für das Trierer Stadttheater, Veranstaltungen in der Europahalle, der Arena, im Messepark, in der Tufa und im Brunnenhof als Fahrscheine für Bus und Bahn. Der Trierer Stadtrat hat am Mittwochabend mit großer Mehrheit der Einführung des sogenannten Kombi-Tickets zugestimmt.

Die Eintrittskarten für die städtischen Kultureinrichtungen gelten auch im gesamten Gebiet des Verkehrsverbund Region Trier (VRT) – also in den Kreisen Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich, Vulkaneifel und Bitburg-Prüm – am Veranstaltungstag für die Anreise und Abreise nach Trier.