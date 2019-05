Kommunalpolitik : Stadtrat: Ränke schmieden, Kröten schlucken ...

Fraktionen

Ob überhaupt und wenn ja, wer mit wem: Die Aussicht auf politische Bündnisse im künftigen Trierer Stadtrat war auch Thema beim TV-Redaktionsgespräch mit Vertretern aller im aktuellen Rat vertretenen Fraktionen.

Udo Köhler (CDU): „Ich kann mir durchaus Bündnisse vorstellen – insbesondere aus den sehr positiven Erfahrung mit den Grünen in den vergangenen fünf Jahren. Auch, wenn es Themen gibt, bei denen wir nicht einer Meinung sind: Wir haben einen Pakt, den wir gemeinsam umsetzen können. Abgesehen davon: Gibt es kein Bündnis im Rat, führt das zu einem unglaublichen Beratungsbedarf – das stört den Arbeitsrhythmus, schon deshalb bin ich für Bündnisse.“

Sven Teuber (SPD): „Wir haben vor zehn Jahren die Ampel getestet – ich bin davon geheilt und halte Bündnisse auf kommunaler Ebene für falsch. Die Stadt Trier muss bei allen Entscheidungen im Mittelpunkt stehen, der Rat muss gemeinsam gestalten. Doch das gerät immer wieder in den Hintergrund, weil Schwarz-Grün Dinge ausbremst, weil der eine Bündnispartner nur deswegen nicht zustimmen kann, weil der andere Bündnispartner dagegen ist – und so wäre es wohl auch bei anderen Bündnissen.“

Wolf Buchmann (Grüne): „Es war immer klar, dass CDU und Grüne unterschiedlich abstimmen, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Und wir haben ja auch oft unterschiedlich abgestimmt! Und wir haben immer versucht, auch andere Fraktionen mitzunehmen. Insgesamt glaube ich, dass unsere Zusammenarbeit mit der CDU zu einer Stabilität im Rat geführt hat, die sinnvoll ist – ohne dass es Lagerbildung gegeben hat.“

Christian Schenk (UBT): „Wir als Unabhängige Bürgervertretung haben die Unabhängigkeit ja schon im Namen! Uns ist immer daran gelegen, dass die Stadt klar im Vordergrund steht, nicht parteipolitische Entscheidungen.“

Jörg Johann, Linke: „Wir sind eine kleine Fraktion und haben in den vergangenen fünf Jahren versucht, Möglichkeiten auszuloten, mit Partnern im Rat Dinge anzugehen und so unsere Themen zu verfolgen. In den Ausschüssen vor den Ratssitzungen sieht man ja schon, in welche Richtung die anderen tendieren – um Mehrheiten zu bilden, braucht es da doch keine Bündnisse.“

Michael Frisch (AfD): „Uns die Frage zu stellen, ob wir Bündnisse im Trierer Stadtrat eingehen wollen, ist ja fast schon zynisch – die anderen Fraktionen verweigern ja die Zusammenarbeit mit der AfD. Grundsätzlich sind wir allerdings der Auffassung, dass man in einzelnen Sachfragen natürlich Koalitionen schmieden sollte. Bei festen Bündnissen ist es allerdings so, dass der eine Partner dem anderen zustimmt, damit dieser im Umkehrschluss dem anderen später auch hilft – so entstehen Mehrheiten, die es sonst nicht geben würde. Das kann nicht zum Wohl der Stadt sein.“

Tobias Schneider (FDP): „Für uns ist der Gestaltungswille entscheidend – egal ob in festen Bündnissen oder in wechselnden Mehrheiten. Bei Schwarz-Grün hat man allerdings gemerkt, dass vor allem Personalfragen sehr stark abgestimmt waren. Dass mehrere FDP-Anträge, insbesondere zur Digitalisierung, von einer breiten Mehrheit getragen wurden, zeigt außerdem, dass es möglich war und hoffentlich in Zukunft auch sein wird, im Trierer Stadtrat über Fraktionsgrenzen hinweg zusammenzuarbeiten.“