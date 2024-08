Schmuckdesign aus Trier 40 Jahre: Konplott-Gründerin feiert große Gala

40 Jahre Schmuckdesign – das hat Miranda Konstantinidou im Trierer Kasino am Kornmarkt mit einer großen Gala gefeiert. Sie hat 1984 damit angefangen, Schmuck zu designen. Ihre heutzutage bekannte Marke „Konplott“ gründete Miranda Konstantinidou 1986 in einer kleinen Trierer Werkstatt. Das moderne Schmuckdesign geprägt von stets farbenfroher Vielfalt eroberte seither in fast vier Jahrzehnten die ganze Welt, wobei jedes Design und jede Kollektion in einer limitierten Auflage erscheint.