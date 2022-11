Soziale Medien : Vermisster aus der Pfalz war in Konz und Trier – so hat sich der Fall aufgeklärt

Foto: dpa/Fabian Strauch

Trier/Pirmasens/Konz Derzeit kursiert in den sozialen Medien eine Vermisstenmeldung. Angeblich wollte ein 16-Jähriger den Secret Club in Trier besuchen und sei anschließend nicht mehr aufgetaucht. Das stimmt so nicht.

Eine Vermisstenmeldung mit Foto verbreitet sich am Freitag rasend schnell im Trierer Raum über Facebook. Danny werde seit dem 31. Oktober vermisst. Er habe in den Secret Club in Trier gewollt und sei dann nicht mehr aufgetaucht. Eine offizielle Polizeimeldung zu dem Fall gibt es nicht. Auf Nachfrage bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Trier heißt es, dass die Kollegen in der Westpfalz zuständig seien.

Etwa anderthalb Stunden nach der Anfrage an das Präsidium Westpfalz meldet sich die Polizeidirektion Pirmasens zu Wort und klärt den Fall auf. „Am späten Abend des 1. November wurde bei der Polizeiinspektion Zweibrücken eine entsprechende Vermisstenanzeige gestellt“, erläutert Kriminalhauptkommissar Werner Häfner. Ein 16-Jähriger aus Contwig (VG Zweibrücken Land) sei vermisst worden. Der Jugendliche habe sein Elternhaus am 31. Oktober gegen 16 Uhr verlassen.