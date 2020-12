Nach Insolvenz : Exhaus-Aktionsbündnis legt Konzept zur Rettung des Jugendzentrums vor

Info

Um den nahtlosen Fortbestand des ehemaligen Exhaus-Horts, des Bandproben-Bunkers in Trier-Nord und des Jugendtreffs Blue zu sichern, sollen alle drei ehemaligen Exhaus-Angebote zumindest übergangsweise von neuen Trägern übernommen werden. Der Hort wechselt dauerhaft zum Sozialverein Palais. Der Jugendtreff Blue (in rduzierter Form) ebenfalls, allerdings vorerst nur bis Ende nächsten Jahres. Die Vermietung der Proberäume im so genannten Bunker in der Karl-Grün-Straße übernimmt der Verein Musiknetzwerk Trier, ebenfalls zunächst temporär (der TV berichtete). Über die Trägerwechsel stimmt der Trierer Stadtrat ab bei seiner Digital-Sitzung am Dienstag, 8. Dezember, die ab 17 Uhr live im regionalen Fernsehsender OK 54 übertragen wird.

In der ursprünglichen Beschlussvorlage zur Übergabe der Verantwortlichkeit für den Proben-Bunker an das Musiknetzwerk stand, dass das Exhaus die von den Bands eingenommenen Mieten nicht wie vorgesehen für die Sanierung von Heizung und sanitären Anlagen des Bunkers verwendet habe, sondern „offensichtlich für andere Zwecke“. Die ehemaligen Exhaus-Verantwortlichen für die Bunker-Verwaltung wehren sich gegen den möglichen Eindruck, es sei Geld unterschlagen worden. „Von besagtem Konto gingen die laufenden Kosten des Bunkers ab. Diese beliefen sich außer den monatlichen Strom- und Wasserkosten auf diverse Wartungskosten wie zum Beispiel der Brandmeldeanlage/ Rauchabzugsanlage und die der Feuerlöscher“, betont Rino Dzur, ehemals seitens des Exhauses zuständig für die Betreuung des Bunkers. Die Kassenprüfer hätten keine Beanstandungen gehabt. Das Guthaben auf dem Bunker-Konto sei in die Insolvenzmasse des Exhaus-Vereins eingeflossen. „Die Behauptung, dass dieses Geld für andere Zwecke ausgegeben wurde, stimmt nicht“, erklärt Dzur.