Konzert : Mamma Mia mit Hänsel und Gretel am Domfreihof

Die Karl-Berg-Musikschule lädt am Sonntag, 19 Mai, zu zwei Konzerten ein. Um 15 Uhr spielt das Generationenorchester (Leitung: Joachim Mayer-Ullmann) im Raum 5 der VHS am Domfreihof. Das Orchester, bestehend aus Musikern und Musikerinnen zwischen zehn und 70 Jahren, präsentiert gemeinsam mit Gesangssolisten das Märchen „Hänsel und Gretel“ in der Konzertfassung. Um 19 Uhr zeigt die Musical Abteilung der Karl-Berg-Musikschule unter dem Motto „Thank you for the Music“ Auszüge aus dem Abba-Musical „Mamma Mia“.