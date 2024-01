Chance auf Gratis-Parkplatz Geheimtipp: Wo man derzeit kostenlos in der Nähe der Trierer Fußgängerzone parken kann

Zum 1. Januar sind die Parkgebühren in Trier gestiegen. Doch nicht überall. Wer in der Trierer Innenstadt auf der Suche nach einer legalen Parkgelegenheit ist, könnte Glück haben. Denn ein Teil des Galeria-Parkhauses ist kostenlos nutzbar. Entsprechend groß ist momentan der Andrang. Im Rest des Hauses liegen die Gebühren bei zwei Euro pro Stunde. Kein Wunder also, dass die Möglichkeit des Untergeschosses genutzt wird. Aber woran liegt das?