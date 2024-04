Kranführer am Trierer Hafen „Spüre im Hintern, wie der Kran sich verhält“: So ist es, in 28 Metern Höhe zu arbeiten

Ernst Wendt ist seit über 20 Jahren Kranfahrer. In seinem Job fühle er sich manchmal wie King Kong, der durch ein Nadelöhr müsse. Am Container-Terminal des Trierer Hafens geht es bunt zu. Der sogenannte Umschlag der farbenfrohen Container steht hier auf der Tagesordnung – nicht immer ohne Probleme oder Tücken. Wendt findet aber in den meisten Fällen eine Lösung: „Es freut mich immer sehr, wenn die Kollegen nicht weiter wissen und es dann heißt: ‚Der Wendt macht das schon‘. Das ist immer schön zu hören.“