Groß-Demo behindert Trierer Kliniken Wenn die Krankenschwestern mit dem Fahrrad kommen (müssen)...

Bitte kein Besuch am Montag, der nicht unbedingt notwendig ist: Diesen Appell richten die beiden großen Trierer Krankenhäuser an alle, deren Angehörige oder Freunde im Mutterhaus oder im Brüderkrankenhaus liegen. Grund: Beide Kliniken werden an diesem Tag von morgens bis abends wegen der Demonstration der Landwirte wohl schlecht zu erreichen sein.