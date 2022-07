Gesundheit : Neues Ranking verrät: Wie gut sind Triers Krankenhäuser im Vergleich zu ganz Deutschland?

Klinikum mitten in der Stadt Trier. Das Mutterhaus der Borromäerinnen ist als akademisches Lehrkrankenhaus Anlufstelle für Patienten aus der ganzen Region. Foto: Bettina Leuchtenberg, Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen

Trier Das Klinikum Mutterhaus Trier ist nach dem neuen Ranking des F.A.Z.-Instituts das beste rheinland-pfälzische Krankenhaus seiner Größenordnung und landet deutschlandweit auf Platz fünf. Auch zahlreiche Fachabteilungen in der Region wurden ausgezeichnet.

Das F.A.Z.-Institut testet in seiner Studie „Deutschlands beste Krankenhäuser“ in regelmäßigen Abständen die Kliniken der Bundesrepublik. Dabei fließen laut Studie nicht nur sachliche Bewertungen zur pflegerischen Versorgung und medizinischen Versorgung ein, sondern auch die Wahrnehmung der Patienten von gängigen Bewertungsportalen. Damit will die Studie eine verlässliche Entscheidungsstütze für Patienten geben.

Klinikum Mutterhaus Trier ist Spitzenreiter in RLP

Als bestes Krankenhaus seiner Größenordnung (800 Betten und mehr) in Rheinland-Pfalz und Platz fünf im bundesweiten Vergleich konnte sich vor allem das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen in Trier hervortun. 97,4 von 100 möglichen Punkten staubte das Mutterhaus in der Studie ab.

Der Geschäftsführer des Klinikum Mutterhauses, Dr. med. Christian Sprenger, zeigt sich zufrieden: „Wir freuen uns über die Auszeichnung, die unser Engagement und die hohe Qualität unserer Arbeit unterstreicht. Das Ranking ist für die Menschen in unserer Region ein wichtiger Wegweiser: Unsere Patienten dürfen die Gewissheit haben, dass sie bei uns optimal behandelt und betreut werden.“

Auch einige der Fachabteilungen des Mutterhauses wurden als besonders gut bewertet und empfohlen. Dazu gehören die folgenden Fachbereiche:

Anästhesiologie und Intensivmedizin

Gastroenterologi

Gefäßchirurgie

Geriatrie

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde (HNO)

Innere Medizin

Kinderchierurgie

Kinder- und Jugendmedizin

Kinder- und Jugendpsychiatrie

Palliativmedizin

Psychiatrie

Psychotherapie und Psychosomatik

Schmerztherapie

Strahlenheilkunde

Radiologie

Nuklearmedizin

Brüderkrankenhaus Trier vorne mit dabei

In der Kategorie 500 bis 800 Betten hat das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier in Rheinland-Pfalz den zweiten Platz belegt, hinter dem Bundeswehr-Zentralkrankenhaus in Koblenz. Bundesweit landet das Brüderkrankenhaus auf Rang 13 von insgesamt 106 Krankenhäusern.

Im Brüderkrankenhaus wurden sieben Fachabteilungen besonders ausgezeichnet:

Herzchirurgie

Innere Medizin mit Schwerpunkt Lungen- und Bronchialheilkunde/Pneumologie

Orthopädie

Neurologie

Neurochirurgie

Lungen und Bronchialheilkunde

Pneumologie

Wittlicher Krankenhaus mit sehr guter Intensivmedizin