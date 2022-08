Verkehr : Kreuzung Saarstraße und Hohenzollernstraße am Dienstag gesperrt – Busse fahren Umleitung

Kreuzung Saarstraße und Hohenzollernstraße am Dienstag gesperrt – Busse fahren Umleitung

Trier Kommenden Dienstag wird der Kreuzungsbereich vormittags gesperrt. Welche Route Busse dann fahren und wo man ein- und aussteigen kann.

Wie die Stadtwerke Trier (SWT) mitgeteilt haben, wird am Dienstag, 23. August, zwischen 9 und 14 Uhr der Kreuzungsbereich Saarstraße und Hohenzollernstraße gesperrt. Deshalb fahren in diesem Zeitraum die Busse der Linie 5 eine Umleitung. In Richtung Feyen/Grafschaft fahren die Busse bis zur Haltestelle Südallee/Kaiserstraße die gewohnte Route und werden über Südallee, Metzer Allee und Bernhardstraße umgeleitet.