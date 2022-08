Fehleranfällige Schrankenanlage : Krisengespräch über fehleranfälligen Gleisübergang in Trier-Euren – Bahn-Vertreter im Rathaus

Zusätzliche Sicherungsmaßnahme am fehleranfälligen Bahnübergang Euren: Jedes Mal, wenn ein Zug kommt, werden Fahrbahn, Rad- und Fußweg zusätzlich von Mitarbeitern mit einem Flatterband abgesperrt. Warum das konkret nötig ist, dazu schweigt die Deutsche Bahn sich aus. Foto: Christiane Wolff

Trier-Euren Der fehleranfällige Gleisübergang in Trier-Euren war am Montag Thema eines Krisengesprächs zwischen Stadt, Bahn, Polizei und Ortsvorstand im Trierer Rathaus. Was darüber bisher bekannt ist.