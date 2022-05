Genuss : Trierer Party der Luxusklasse – und der Volksfreund verrät, was es zu essen gibt

Keine Angst, der will nur kochen: Wolfgang Becker, Sternekoch im Becker‘s in Trier-Olewig. Foto: @creativemindz

Trier Es ist das hochkarätigste Gastro-Event der Region: die Küchenparty „A Night full of Stars“ in Triers einzigem Sternerestaurant Becker‘s in Olewig. Sechs Köche und eine Köchin mit insgesamt zehn Sternen kochen für rund 150 Gäste. Wir verraten, was auf die Teller kommt – und was der exquisite Spaß kostet.