Kunst : Roland Grundheber: Eifel hautnah – Der Kalender 2021

Trier (red) Die Kalender des Trierer Künstlers Roland Grundheber haben seit Jahren eine feste Fangemeinde.

Auf seiner Visitenkarte steht: „Kunstmaler, Karikaturist & Aktionskünstler“. Das reicht an sich nicht aus, um den Künstler in seiner Vielfältigkeit zu erfassen. Er ist ein Tausendsassa im besten Wortsinn. Er folgt seinen Impulsen. Gerne zeigt Grundheber „Neuland“, wobei er die Dinge nicht so annimmt, wie sie sind, sondern er sucht nach dem, was dahintersteckt. So entstehen unglaubliche Karikaturen, die viel erzählen und den Blick für das Hintergründige beim Betrachter schärfen. Der Kalender bietet 13 hervorragende Beispiele seiner Kunst.

Eifel hautnah – Der Kalender 2021 begeistert auch den jüngsten Skoutz-

Award-Preisträger und Autor Frank Jöricke: „Roland Grundheber ist einer der vernünftigsten Menschen, die ich kenne. Er hat das, was der Engländer „common sense“ nennt; die Fähigkeit, auch in verwirrenden Zeiten klaren Kopf zu behalten. Und dieser klare Kopf vermittelt in seinem neuen Kalender strichgenau und tuschepointiert, was wir nach diesem coronaschweren Jahr am bittersten nötig haben: Leichtigkeit, Albernheit, Spökes. Hoffen wir, dass 2021 das hält, was dieser Kalender verspricht!“