„Es war uns eine Freude, euch zu beraten“ Emotionaler Abschied: Warum es in Alt-Kürenz künftig keine Apotheke mehr gibt

Wer in die St.-Bonifatius-Apotheke will, steht vor verschlossener Tür. Die Stammkunden wissen es seit Monaten, alle anderen klärt ein Aushang auf: Inhaber Michael F. Schmidt hat sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet, heißt es. Dann geht es im Text, der mit „Ihr Lieben“ beginnt, sehr emotional weiter. „Es war uns eine Freude, euch zu beraten und bei euren Gesundheitsbedürfnissen zu helfen. Wir sind sehr traurig darüber, dass wir unsere Türen schließen müssen, aber wir sind dankbar für die vielen wunderbaren Erinnerungen und Erfahrungen, die wir in den letzten 34 Jahren mit euch teilen durften.“