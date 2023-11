Neuer Einzelhandel Countdown für den Rewe-Supermarkt in Trier-Kürenz – so sieht es darin aus

Kaufmann Tim Schirra ist selbstbewusst: „Das wird der modernste Supermarkt in Trier.“ Die Rede ist von dem neuen Rewe-Markt in Kürenz, der am 23. November eröffnet wird. Ab 7 Uhr haben an diesem Tag die Kunden Gelegenheit, das Versprechen von Schirra zu überprüfen.