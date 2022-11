Kultursommer Rheinland-Pfalz : 50.000 Besucher erwartet – Bürgerfest soll Trier zum Mekka der Straßenkunst machen

Die kanadische Theatercompagnie Corpus hat bei der Premiere des Fringe-Festivals im Juni auf dem Trierer Viehmarkt unterhalten. Bei der Eröffnung des Kultursommers Rheinland-Pfalz in Trier wird es die zweite Auflage des Festivals geben. Foto: DT

Trier Der Kultursommer Rheinland-Pfalz wird im kommenden Frühjahr in Trier eröffnet. Gleichzeitig wird das gefeierte Straßentheaterfestival Fringe dabei eine Neuauflage erleben. Was das größte Bürgerfest des Landes so besonders macht.