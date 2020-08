Service : Mobiles Rathaus öffnet wieder

Trier-Land (red) Das Mobile Rathaus der Verbandsgemeinde Trier-Land öffnet wieder ab Montag, 17. August. Für den Bürgerservice gelten zunächst bis zum 23. Oktober eingeschränkte Öffnungszeiten.

In ungeraden Wochen (ab Kalenderwoche 35) können Bürger das Mobile Rathaus im Alten Pfarrhaus Lang­sur, dienstags im Bürgerhaus Kordel und donnerstags im Gemeindebüro Welschbillig in Anspruch nehmen. Für die Ortsgemeinden Franzenheim und Hockweiler können jeweils am ersten Mittwoch der geraden Monate nach telefonischer Vereinbarung (0651/9798-101) bis 14 Uhr am jeweiligen Tag Termine vereinbart werden. Die Öffnungszeiten für das Gemeindehaus Hockweiler sind von 16.45 bis 17.30 Uhr, für das Gemeindehaus Franzenheim von 17.45 bis 18.30 Uhr.