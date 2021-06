Viele Orte betroffen : Plötzlich ist der Saft weg - Stromausfall in der Region Trier

Foto: dpa/Bernd Settnik

Trier Am heutigen Mittwochmorgen ist in zahlreichen Orten in der Region Trier der Strom ausgefallen. Besonders betroffen sind Orte in den Verbandsgemeinden Trier-Land, Ruwer und Konz.

8.10 Uhr in Korlingen: Isabel Weber hat ihren Arbeitstag schon früh gestartet. „Ich saß gerade am Computer in der Firma. Plötzlich macht es bätsch, und der Strom war weg“, erzählt die Junior-Chefin von Weber Natursteine. Alle Maschinen waren plötzlich aus, im Büro alle Bildschirme schwarz. Ohne Strom geht in dem Schiefersteinbruch und Natursteinewerk nichts mehr. „Zum Glück läuft unsere Waage noch mechanisch, sonst sehe es ganz schlecht aus.“

Daumen hoch gegen 9.15 Uhr aus Korlingen. Der Saft ist wieder da. Die Maschinen können gestartet werden.

Nicht nur dort gab es plötzlich keinen Strom mehr, auch zahlreiche andere Orte in den Verbandsgemeinden Trier-Land, Ruwer und Konz melden einen Stromausfall.

Deutlich zu sehen ist das auf der Internetseite Störungsauskunft.de.

Betroffen sind unter anderem die Orte Franzenheim, Gutweiler, Hockweiler, Kasel, Kommlingen, Korlingen, Krettnach, Morscheid, Niedermennig, Obermennig, Oberemmel, Pellingen, Riveris, Sommerau, Waldrach.