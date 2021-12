Corona-Pandemie : Heute Impfen ohne Termin im Trierer Messepark

Trier Betrieb, aber kaum Wartezeiten: Das Impfzentrum Trier hat am heutigen 1. Dezember geöffnet für Menschen, die sich ohne vorherige Terminvereinbarung impfen lassen möchten. Zumindest am Morgen ging das sogar ohne langes Anstehen.

„Der Betrieb ist gut, aber es herrscht weder Chaos noch bilden sich größere Schlangen“, sagt Ernst Mettlach, Pressesprecher des Impfzentrums Trier. Nachdem in den vergangenen Wochen Menschen stundenlang vor den Impfbussen anstanden, um sich die Spritze setzen zu lassen, war es kaum vorhersehbar, wie der erste freie Impftag am Impfzentrum im Trierer Messepark laufen würde. „Aber es gab am Morgen keinen Ansturm und auch kein Verkehrschaos rund um den Messepark“, berichtet Mettlach.