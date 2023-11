Pop-up-Store Weihnachtsstimmung in der Fußgängerzone: Lebkuchen-Schmidt wieder in Trier

Trier · Das Eiscafé Calchera geht in Winterpause und schafft Platz für ein begehrtes Weihnachtsgebäck aus Nürnberg - was einen Ansturm der Kunden in der ersten Woche zur Folge hatte.

10.11.2023 , 06:45 Uhr

Im Trierer Pop-up-Store Lebkuchen-Schmidt aus Nürnberg werden Kunden von der Aushilfe Fabian Mitscherling mit weihnachtlichen Leckereien versorgt. Foto: Luisa Licht

Von Luisa Licht

In der Trierer Fußgängerzone duftet es nach Weihnachten und köstlichen Lebkuchen. Seit einer Woche sind die Türen von Lebkuchen-Schmidt aus Nürnberg wieder geöffnet. Der temporäre Pop-up-Store befindet sich in den Räumlichkeiten des Eiscafés Calchera (Simeonstraße 28), das sich in der Winterpause befindet. Über die ganze Weihnachtssaison versorgt Lebkuchen-Schmidt seine Kunden mit Lebkuchen und anderen festlichen Naschereien.