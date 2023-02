Abstimmung : Bester Burger in Deutschland gesucht – Dieses Restaurant aus Trier ist nominiert

Trier Das Gourmetmagazin Falstaff sucht wieder – und zwar diesmal die beliebtesten Burgerlokale in ganz Deutschland. Für den Westen gehen nicht nur Restaurants aus Köln oder Frankfurt ins Rennen: Auch ein Laden aus Trier könnte die Auszeichnung gewinnen.

Ob als Klassiker mit Gürkchen und Tomate oder in ausgefallenen Variationen mit Erdnussbutter und Baconjam: Burger gehören zum beliebtesten Fast-Food in Deutschland. Die Auswahl ist mittlerweile riesig: In so gut wie jeder Stadt gibt es mindestens einen Burgerladen. Ein Grund für das Gourmetmagazin Falstaff, den beliebtesten in Deutschland zu suchen.