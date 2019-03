Lossprechungsfeier für Gesellen: Der Fachkräftemangel wird deutlich. Von Lisanne Dornoff

Per Mausklick das Auto reparieren lassen oder per Datenübermittelung eine Heizung installieren? Der Digitalisierung zum Trotz ist und bleiben manche Dinge Handwerk – was auch die Lossprechung von 90 erfolgreichen Gesellenprüflingen der Kreishandwerkerschaft (KHS) Trier-Saarburg in der Sparkassen-Hauptsitz in der Theodor-Heuss-Allee in Trier beweist. Nach dreieinhalbjähriger dualer Ausbildung ist die Freude bei den Prüflingen groß. Pläne für die Zukunft schmieden – das wird erst mal hintangestellt.

Christian Neuenfeldt (HWK) informiert trotzdem über die Weiterbildungsmöglichkeiten nach dem Gesellenbrief: Die naheliegendste Möglichkeit ist der Meister, der neben eigenständigem Arbeiten auch mit mehr Entgelt lockt. Zudem werden zahlreiche Betriebe in Zukunft zur Übergabe bereitstehen. Von den Kosten für den Meisterbrief, die zwischen 5000 und 10 000 Euro betragen, sollte man sich dabei nicht abschrecken lassen: Rheinland-Pfalz fördert den Meisterbrief mit bis zu mehreren Tausend Euro.

Doch auch wer keinen Meister machen möchte, sollte sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen: Das berufliche Leben bedeute stetiges Lernen, Offenheit für neue Entwicklungen ist hier gefordert, betont Gerd Benzmüller, 48, Kreishandwerksmeister.

Von diesem Ansatz überzeugt scheint auch Philipp Daus, 19, aus Wittlich. Der frischgebackene Geselle für Karosserie und Fahrzeugbau, ausgebildet bei MAN in Wittlich, will zwar „erst mal weiterarbeiten“, aber danach „vielleicht den Meister machen“.

Beispiel für einen anderen möglichen Werdegang ist Philip Laurent. Der 22-jährige KFZ-Mechatroniker aus Pünderich hofft auf einen Studienplatz „in Richtung Fahrzeugtechnik“ in Aachen. Denn nicht jeder, der im Handwerk ausgebildet wird, bleibt auch dort.

Die Gesellenprüflinge in den klassischen Ausbildungsberufen im Bereich Fahrzeugtechnik seien noch zahlreich, erzählt Bärbel Schädlich, Hauptgeschäftsführerin der KHS. Doch bei den feinmechanischen Berufen wird der Fachkräftemangel deutlich. „Der demografische Wandel macht uns zunehmend Sorgen“, gesteht sie. Um dem entgegenzuwirken, arbeitet die Kreishandwerkerschaft vermehrt an ihrem Image, um auch in Zukunft bei der Gesellenbriefverleihung die Reihen zu füllen.



