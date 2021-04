Trierer Schulen : Lüftungsgeräte in 53 Klassenzimmern aufgestellt

Lüftungsgeräte in 53 Klassenzimmern aufgestellt

Lüften, lüften, lüften: Ein gekipptes Fenster am Humboldt-Gymnasiums-Trier. Foto: Roland Morgen

Pünktlich zum Unterrichtsbeginn nach den Osterferien wurden 53 weitere Klassenzimmer in städtischen Schulen mit Luftfiltergeräten ausgestattet. Welche Unterrichtsräume ausgestattet wurden:

In manchen Schulen gibt es Wechselunterricht und die Schüler sind abwechselnd zu Hause und abwechselnd in der Schule. In anderen Schulen lassen die Räumlichkeiten es zu, dass alle Schüler zum Präsenzunterricht kommen können.