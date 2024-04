Großprojekt Lürenbaum-Haus in Trierer Innenstadt: Bauprojekt startet endlich

Es ist der nach dem Ex-Karstadt-Warenhaus größte Leerstand in der Trierer Fußgängerzone, und einer der hartnäckigsten. Seit Mitte 2019 ist das Wohn- und Geschäftshaus Brotstraße 46/47 verwaist, abgesehen von Zwischennutzungen im Erdgeschoss unter anderem durch eine Corona-Teststation. Nun, knapp fünf Jahre nach der Schließung des Juweliergeschäfts Lürenbaum, das dem Komplex seinen inoffiziellen Namen gab, tut sich endlich etwas. Wenn auch erst mal hinter dem Haus. Auf dem rückwärtigen Teil des Areals, das an die Gangolfstraße grenzt, ist ein Abrissbagger am Werk. Die Garagen im Hinterhof verschwinden von der Bildfläche.