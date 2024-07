Polizei ermittelt wegen Tierquälerei Mann ersticht Hund in Heiligkreuz – vor den Augen der jungen Besitzerin

Trier · In Trier-Heiligkreuz hat ein Mann vor den Augen zweier Teenager mit einem Messer auf einen Familienhund eingestochen. Der Golden Retriever starb an seinen Verletzungen. Wie es zu der Tat kam und was die Polizei sagt.

12.07.2024 , 13:10 Uhr

Golden Retriever gelten als gutmütige Familienhunde. In Trier-Heiligkreuz hat ein solcher Hund laut Polizeibericht einen anderen Hund attackiert – dessen Herrchen ein Messer zückte. (Symbolbild) Foto: dpa/Uli Deck