Aufruf zur Selbstjustiz? Einbruch in Einfamilienhaus in Trier – Mann setzt hohe Belohnung aus

Einbrecher sind am frühen Mittwochabend zwischen 19.45 Uhr und 21 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Januarius-Zick-Straße in Trier-Tarforst eingebrochen. Anwohner haben berichtet, dass sich in derselben Nacht eine dunkel gekleidete Person „in verdächtiger Weise in dortigen Gärten herumgedrückt und möglicherweise Objekte ausbaldowert“ habe, wie es in der Pressemeldung der Polizei zu dem Einbruch heißt. Möglicherweise seien der oder die Täter über den Garten des Anwesens eingestiegen, bestätigt Polizeipressesprecher Uwe Konz auf Volksfreund-Nachfrage.