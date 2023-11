War die Sperrung schuld? Schreck in der Damendusche: Mann verirrt sich im Trierer Stadtbad

Trier · Schreck in der Frauen-Dusche des Bads an den Kaiserthermen in Trier: Am Donnerstag stand plötzlich ein Mann in Badehose zwischen den teilweise nackten Frauen und Mädchen. Warum das passiert ist und was die Stadtwerke dazu sagen.

30.11.2023 , 21:27 Uhr

Ein Mann hat sich am Donnerstag in den Damen-Duschbereich des Trierer Stadtbads verirrt. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Ob er tatsächlich davon überzeugt war, dass es für ihn keinen anderen Weg aus der Schwimmhalle zurück zu den Unkleiden gibt? Oder dachte sich der Badegast des Trierer Hallenbads wirklich nichts bei seiner Aktion? Fest steht, dass der mit einer Badehose bekleidete Mann am Donnerstagvormittag plötzlich im für Frauen reservierten Duschbereich der Schwimmhalle auftauchte. Der Schreck war wohl groß für einige der Frauen und Mädchen, insbesondere wohl für die, die nackt unter der Dusche standen.