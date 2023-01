Personal, Kunstwerke, Marketing : So teuer wird für die Stadt Trier die Marc-Aurel-Ausstellung

Bei der nächsten Landesausstellung mit Beteiligung des Trierer Stadtmuseums soll es im Jahr 2025 um den römischen Kaiser und Philosophen Marc Aurel gehen. Die jüngst zu Ende gegangene Landesausstellung „Untergang des römischen Reiches“ hatte mehr als 200.000 Besucher angelockt. Foto: Roland Morgen

Trier 2025 gibt’s die nächste große Sonderausstellung im städtischen Museum Simeonstift – diesmal steht der römische Kaiser und Philosoph Marc Aurel im Mittelpunkt. Was kostet es, die passenden Kunstwerke aus aller Welt zu beschaffen, das Ereignis zu bewerben und zusätzliche Sicherheitskräfte zu bezahlen?

Während das Rheinische Landesmuseum bei der für 2025 geplanten Marc-Aurel-Landesausstellung sich eher der Person des römischen Kaisers (161 bis 180 n.Chr.) widmet, will das städtische Museum – wie schon bei der im Dezember zu Ende gegangenen Untergangs-Ausstellung – den Blick weiten. „Die Sehnsucht nach ,Guter Herrschaft’“ lautet der nun festgelegte Zusatztitel für die Schau im städtischen Museum. In einer ersten Projektskizze hat das Haus festgelegt, wie die Ausstellung angelegt werden soll – und was das kostet.

Bis in die Gegenwart gelte Marc Aurel als „Inbegriff des guten Herrschers“, heißt es in dem Papier. Doch was macht gutes Regieren eigentlich aus? Und wie können Gerechtigkeit und ein „gutes Gemeinwohl“ erreicht werden? Wie die Meinungen darüber über die Jahrhunderte sich verändert haben, soll an Kunstwerken aus den jeweiligen Epochen dargestellt werden.

Welche Gemälde, Skulpturen oder Holzschnitte das städtische Museum konkret von anderen Museen ausleihen wird – auch diesmal wohl vorrangig aus italienischen – steht zwar noch nicht fest. Wünsche werden in der Projektskizze, der der städtische Kulturausschuss in seiner Sitzung am Donnerstag berät, allerdings deutlich: Im Palazzo Publico im toskanischen Siena gebe es „die wahrscheinlich umfangreichste bildliche Auseinandersetzung“ mit der Idee vom guten Gemeinwohl, heißt es etwa in dem Papier. Das Ölbild „Augsburger Almosentafel“ von 1537, das zur Kunstsammlung der Stadt Augsburg gehört, sei zudem ein „gutes Beispiel“ für die bildliche Darstellung einer von Stadtvätern organisierten Armenfürsorge.

Insgesamt sollen rund 80 Kunstwerke aus ganz Europa für die Marc-Aurel-Ausstellung ins Stadtmuseum Trier gebracht werden. Für den An- und Rücktransport nach Ende der Ausstellung sind rund 40.000 Euro veranschlagt.

Noch einmal 40.000 Euro soll es kosten, die Ausstellungsräume im Simeonstift für die Präsentation der Exponate herzurichten.

290.000 Euro sind eingeplant für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit – schließlich soll die Ausstellung auch dazu dienen, zusätzliche Touristen nach Trier zu locken und die Stadt als internationalen Museumsstandort zu positionieren.

270.000 Euro insgesamt muss die Stadt zudem an das Land als allgemeine städtische Kostenbeteiligung an der Kooperationsveranstaltung mit dem Rheinischen Landesmuseum überweisen.

Weitere 80.000 Euro müssen eingeplant werden für das zusätzliche Personal, das wegen der geplanten längeren Öffnungszeiten während der Ausstellung nötig ist und für die absehbar weiter steigenden Löhne.

35.000 Euro sind angeführt als voraussichtliche Kosten für die wissenschaftliche Begleitung der Ausstellung.

15.000 Euro sind vorgesehen für kleinere Restaurationsarbeiten an den Leihgaben und für das Honorar für Restauratoren, die bei der Anlieferung und Abtransport der Kunstwerke verpflichtend anwesend sein müssen.

Weitere Kosten fallen an zum Beispiel für Übersetzungen im Rahmen der Ausleihvorgänge mit den internationalen Museen, für die Konzeption der Texte des Audio-Guides, zusätzliches Sicherheitspersonal, die Produktion von Katalogen und Verkaufsartikeln für den Museumsshop.

Insgesamt rechnet die Stadt mit 1,22 Millionen Euro, die sie aus eigener Tasche für die Organisation und Durchführung des städtischen Teils der Landesausstellung beisteuern muss.

Zwar erwartet die Stadt auch Einnahmen – etwa 25.000 Euro von Sponsoren, 144.000 Euro aus Eintrittsgeldern und rund 40.000 Euro aus dem Verkauf von Artikeln aus dem Museumsshop. Unterm Strich bleiben allerdings wohl eine Million Euro übrig, die die Ausstellung die Stadt kosten wird.