Angebot in der Grundschule Mariahof Kein Kind soll hungrig im Unterricht sitzen: Diese Aktion hilft Schülern ohne Pausenbrot

Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Trotzdem sitzen in der Grundschule Mariahof viele Kinder mit leerem Magen in der Schule. Mit dem ehrenamtlichen Projekt „Gesundes Pausenbrot für alle“ soll Abhilfe geschaffen werden. Zweimal in der Woche treffen sich freiwillige Helfer und vier Schüler zum Schmieren der Brote, die kostenlos an die Grundschüler verteilt werden. Das Projekt ist auf ehrenamtliche Helfer und Sponsoren angewiesen. Um den Kindern im nächsten Schuljahr ein Frühstück zu ermöglichen, werden Spenden benötigt.