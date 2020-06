Trier : Mehrere Konzepte für den Moselstrand

Trier Cooler Cocktail-Beach mit hippen Snacks, Strandkörbe mit Käsebrötchen oder doch eher Imbissbuden und Stehtische? Wie die Gastronomie am neuen Moselstrand aussehen wird, ist noch unklar. Doch die Vorzeichen stehen gut, dass am Moselufer zwischen Nordbad und Jugendherberge bald Urlaubsflair herrschen wird.

Mehrere Gastronomen haben sich bei der Stadtverwaltung um die Bewirtung des umgestalteten Uferbereichs an der Mosel in Trier-Nord beworben.

Wie viele Konzepte genau eingereicht wurden, will Rathaussprecher Michael Schmitz allerdings nicht verraten. Und auch die Details – Bestuhlung, Angebot an Getränken und Speisen, mögliches kulturelles Rahmenprogramm – sind unbekannt. „Der Stadtvorstand wird am Montag die Bewerbungen sichten“, erklärt Schmitz. Anschließend bewertet ein Fachgremium die Konzepte. Schon am Donnerstag, 25. Juni, soll feststehen, wer den Zuschlag erhält. Idealerweise kann der Strandbetrieb dann am Samstag, 1. Juli, starten.