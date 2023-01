Anwohner ärgern sich : Kahlschlag an der A 602: Warum rund um Trier tausende Bäume fallen müssen

Trier Wenn mehrere Tausend Bäume gefällt werden, dann bleibt das nicht unbemerkt. So wie beispielsweise an der A 602 bei Trier-Ruwer. Für diese Aktion nennt die verantwortliche Autobahn GmbH nicht nur die Standsicherheit als Grund. Anlieger ärgern sich.

Bis Ende Februar muss alles fertig sein. Aufgrund naturschutzrechtlicher Vorgaben dürfen Bäume und Sträucher nur bis Ende dieses Monats gefällt und gekappt werden. Das gilt für den heimischen Garten ebenso wie für Flächen entlang der Autobahnen. Deshalb hat die Autobahn GmbH seit Mitte Januar mehrere Tausend Bäume an der A1, der A 64 und der A 602 fällen lassen (siehe Info). Die im Vorfeld nicht angekündigten Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.

Mehr als 3700 Bäume gefällt

Auf Anfrage hat die Pressestelle der GmbH zusammengefasst, was da alles gemacht worden sind. Es seien insgesamt rund 3000 Gehölze mit einem Stammdurchmesser zwischen zehn und 30 Zentimetern sowie 700 Gehölze mit einem Durchmesser zwischen 30 und 50 Zentimetern entfernt worden. „Davon sind insgesamt etwa 2000 Gehölze Totholz oder von Krankheiten befallen.“ Darüber hinaus werde der Jungbestand auf der Insel Longuich auf einer Fläche von rund einem Hektar entfernt, da er vom Eschentriebsterben befallen ist.

Nach Auskunft der Autobahn GmbH handele es sich bei den Baumfällarbeiten um routinemäßige Arbeiten. „Die Gehölzpflegemaßnahmen müssen in festgelegten Abständen durchgeführt werden, um die Verkehrssicherheit in unserem Autobahnnetz zu gewährleisten.“ Dabei würden Gehölze entnommen, die nicht mehr standsicher seien. Dazu gehörten beispielsweise abgestorbene oder mit Krankheiten befallene Bäume. Darüber hinaus würden Gewächse entfernt, die infolge von Standortfaktoren wie einer extremen Hanglage oder eines instabilen Untergrundes nicht mehr standsicher sind und so die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden gefährden.

Bäume nicht mehr standsicher

In den vergangenen Jahren ist es laut Autobahn GmbH immer wieder zu gefährlichen Situationen gekommen, in denen vereinzelt Bäume wegen mangelnder Standfestigkeit umgefallen sind. „Dies gilt insbesondere für den Abschnitt entlang der A 602 mit einem parallel geführten Radweg, der nachträglich in diesen Bestand gebaut wurde.“ Dort habe der hohe Bestand aus Sicherheitsgründen entfernt werden müssen.

Info Wo gefällt und gerodet wurde A1: Im Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen (AS) Reinsfeld und Hermeskeil sowie zwischen der Moselbrücke Schweich und der AS Schweich gab es viel Totholz: Eschen (Eschentriebsterben) und Fichten (Trockenheit, Borkenkäfer).

A 602: Im Streckenabschnitt ab der Lärmschutzwand Ruwer bis zur Brücke Ehrang wurde ein 40-jähriger Gehölzbestand entlang des Radwegs auf den Stock gesetzt. Dort wurden Eschentriebsterben und Ahorn-Rindenrußkrankheit festgestellt.

A 602: Im Streckenabschnitt entlang der Hangbrücke Schweich werden in einem Steilhang in Kürze Gehölze gerodet, die aufgrund ihrer Größe und ihres Gewichts sowie ihrer Lage im extremen Steilhang nicht ausreichend verwurzelt und daher nicht mehr standsicher sind.

A 602/ Anschlussstelle Longuich: Dort wurde auf einer größeren Fläche eine Sichtachse für den Verkehr freigelegt. Zwei Drittel des vom Eschentriebsterben befallenen Gehölzbestands (strauchförmige Gehölze) wurden entfernt. Das verbliebene Gehölz wird durch eine Neupflanzung mit einheimischen Gehölzen unterstützt.

A 602: Im Bereich der Auffahrt auf die A 602 in Richtung Trier in der AS Kenn wurde gerodet.

A64: Im Streckenabschnitt hinter der Biewertalbrücke in Richtung Luxemburg wurden an verschiedenen Stellen in Hanglage Gehölze entnommen, die aufgrund von möglichen Hangrutschen die Verkehrssicherheit beeinträchtigt hätten.

Bei diesen Arbeiten wurde laut Autobahn GmbH das Unterholz, sprich Sträucher und kleinere Bäume, möglichst geschont. Der Bestand wurde im Zuge der Gehölzpflegemaßnahmen, soweit möglich, auf den „Stock gesetzt“. Das heißt, dass die Gehölze wieder austreiben können und der Bestand zügig nachwächst.

Tiefe Furchen im Gelände

Wer sich das Gelände zwischen der Ruwermündung und der Ehranger Brücke anschaut, kann sich nur schwerlich vorstellen, dass dort in größerem Umfang wieder Gehölze austreiben. Geschweige denn Sträucher und kleinere Bäume sonderlich geschont worden sind. Aufgrund der Feuchtigkeit im Boden haben zudem die eingesetzten Forstmaschinen tiefe Furchen hinterlassen. Auf dem teils verschmutzten Radweg sieht man Spuren, die auf den Einsatz von Fahrzeugen mit Ketten schließen lassen.

Es ist lauter geworden in Ruwer