Nachgefragt : Höchste Inzidenz in Deutschland – Darum stieg die Zahl der Corona-Infektionen in Trier auf Rekordwert

Warum ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Trier so sprunghaft gestiegen? Foto: dpa Foto: dpa/Peter Kneffel

Trier Nirgends in Deutschland war in den vergangenen Tagen die Corona-Inzidenz höher als in Trier. Hat es einen Massenausbruch gegeben? Wir haben nachgefragt und eine überraschende Antwort bekommen.