Neueröffnung in der Fahrstraße Mido-Kebab: Jetzt auch in der Innenstadt von Trier

Mido. Den Namen kennen viele Döner-Liebhaber aus der Region. Zuerst gab es die Filiale in Konz, später folgte während der Corona-Zeit auch der Imbiss an der Universität im Treff. Auch in Luxemburg gibt es einen Mido-Kebab. Und nun auch in der Innenstadt, besser gesagt in der Fahrstraße.