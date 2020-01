Kommunalpolitik : Trierer Beirat für Migration und Integration hat neue Chefin

Trier Vorstandswahlen: Nach 25 Jahren an der Spitze des Migrationsbeirats muss Maria Duran-Kremer den Vorsitz an Mihaela Milanova abgeben.

„Ich hätte gerne noch fünf Jahre weitergemacht – aber Demokratie ist nunmal ein hartes Geschäft“, bedauerte die 70-Jährige am Donnerstag gegenüber dem Trierischen Volksfreund den Ausgang der Wahl. Insbesondere das Projekt Teilnehmen und Teilhaben liege ihr am Herzen, das ausländische Frauen stärke. „Wir bieten Deutschkurse in Kombination mit Kinderbetreuung an, denn häufig haben diese Frauen kleine Kinder und dadurch wenig freie Zeit“, erklärt Duran-Kremer. „Und wir versuchen, ihnen ihre Ängste zu nehmen, was ganz wichtig ist, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen“, beschreibt Duran-Kremer, die als sehr engagiert gilt, ihre bisherige Arbeit. Im Vorfeld der Wahl war es zwischen den konkurrierenden Listen zu Machtkämpfen gekommen. „Aber jetzt ist die Sache entschieden und ich arbeite natürlich gerne weiter mit im Beirat“, sagte Duran-Kremer.