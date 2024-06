Ansprüche der Armee wachsen Militärroboter messen sich in Trier – Diese Aufgaben mussten sie bewältigen (Fotos/Video)

18 Teams aus ganz Europa erprobten auf dem Gelände der Wehrtechnischen Dienststelle für landgebundene Fahrzeugsysteme in Trier-Kürenz Roboter für unterschiedliche Aufgaben. Dort, wo sonst durchaus bis zu 60-Tonnen-Kolosse auf Herz und Nieren erprobt werden, durften jetzt ihre wesentlich kleinen Gegenstücke zeigen, was in ihnen steckt – zumindest was die Bewältigung ihrer spezifischen Aufgaben betrifft.