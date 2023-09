Neue VR-Stadtführung „Treverer-Code“ Eine Reise in das Trier der Antike

Trier · Zeitreisen – das kennen Science-Fiction-Fans eigentlich aus Klassikern wie „Zurück in die Zukunft“. Jetzt können auch Besucher in Trier zeitreisen, und zwar in die Vergangenheit. Was der neue VR-Stadtrundgang „Treverer-Code“ zu bieten hat.

14.09.2023, 15:00 Uhr

Bei der neuen Stadtführung „Treverer-Code" reisen Besucher mithilfe einer VR-Brille in die Vergangenheit. Foto: Johanna Münch

Von Johanna Münch

Viele Menschen, die in Trier beispielsweise vor den Kaiserthermen stehen, fragen sich wahrscheinlich oft: „Wie haben die eigentlich mal im Ganzen ausgesehen?“ Mit der neuen Stadtführung „Treverer-Code“ wird genau diese Frage beantwortet. Und das mithilfe einer Virtual-Reality-Brille. Die Besucher reisen in der Zeit, dafür sollten sie aber möglichst schwindelfrei sein.