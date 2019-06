Freizeit : In den Ferien Zirkusluft schnuppern

In den Ferien Zirkusluft schnuppern

Trier Das Jugendzentrum Mergener Hof bietet von Montag, 8. Juli, bis Samstag, 13. Juli, und von Montag, 15. Juli, bis Samstag, 20. Juli, Zirkus-Ferienfreizeiten für Kinder an.

Kannst du nicht war gestern. Von Akrobatik über Feuerkunst bis zum Drahtseilakt: Alles kann erlernt werden. Bei einer Show am Ende der Ferienfreizeit können alle frischgebackenen Artisten zeigen, was in ihnen steckt. Sie jonglieren, zaubern und verzaubern, sie belustigen und sie bringen die knisternde Spannung mitten ins Publikum.