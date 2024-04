Verzögerung vor Eröffnung Monatelanger Umbau für Luxus-Laden am Trierer Hauptmarkt

Trier · Es tut sich was in Triers „guter Stube“: Seit Sommer 2023 wird das kleine Ladenlokal an der Ecke Hauptmarkt/Sternstraße saniert. Warum dauert es so lange, bis das neue Familienunternehmen dort einzieht?

17.04.2024 , 09:36 Uhr

Seit Sommer 2023 wird das kleine Ladenlokal an der Ecke Hauptmarkt/Sternstraße für den neuen Mieter umgebaut. Foto: Christiane Wolff