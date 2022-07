Spiel : Neues Trier-Monopoly in Planung: Die Macher des Spiel fragen die Trierer nach ihren Ideen

Neues Trier-Monopoly in Planung: Die Macher des Spiel fragen die Trierer nach ihren Ideen

Trier Die Trier-Version des Brettspielklassikers Monopoly geht in die zweite Auflage. Die Trierer können Sehenswürdigkeiten und Straßennamen fürs neue Brett vorschlagen. Auch typisch trierische Anekdoten sollen ins Spiel mit einfließen.

Das herkömmliche Monopoly-Spielbrett soll umgestaltet und durch allerlei für Trier typische Orte und Eigenheiten ersetzt werden. Da die erste Ausgabe des Trier-Monopolys sehr beliebt gewesen und nun bereits seit Monaten ausverkauft ist, arbeitet die Monopoly-Cityedition zusammen mit dem Stadtmarketing Trier an einer Neuauflage des Spiels in einer exklusiven Trier-Variante. Die Cityedition ist ein Onlinehandel für Brettspiele wie beispielsweise Monopoly. Auch Editionen anderer Städte wie Stuttgart, Hannover oder Köln bieten sie an.